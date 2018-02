Liebe Leser,

wenn eine Aktie im Aufwärtstrend ist, kommt es oftmals zu Rücksetzern und Korrekturen. Dies ist aktuell bei Aurelius der Fall gewesen. Nun ist die Aktie zurück in einem glänzenden Kaufmodus, heißt es bei Charttechniker. In dieser Woche schaffte der Wert den endgültigen Durchbruch. Konkret: Die Aktie hat die Marke von 60 Euro glatt überwunden. Dies ist die Wegmarke, an der sich ein Comeback bemessen sollte. Nun sind sogar neue Kurse jenseits bisheriger Tops möglich. Im Einzelnen: ... (Frank Holbaum)

