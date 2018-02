Liebe Leser,

mit 118.279 verkauften Motoren in den ersten 9 Monaten hat sich der Absatz um 17,8% erhöht. Im 3. Quartal lag der Absatz mit 38.680 Motoren sogar um 25,9% über Vorjahr. Der Umsatz hat im Neunmonatszeitraum um 15,6% auf 1,09 Mrd € zugelegt. Dabei wuchs der Umsatz in der größten Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) um 18,7% und in der Region Amerika um 13,9%. Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik lag auf Vorjahresniveau, wobei im 1. Quartal 2016 Lizenzeinnahmen erzielt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...