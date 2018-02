Liebe Leser,

die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich in der abgelaufenen Woche deutlich stärker zeigen, als dies ursprünglich für diese Woche(n) angenommen worden war. Es kam zu einer kleinen Erholung, wobei die Aktie insgesamt ein Plus von etwa 3 % schaffte. Übergeordnet jedoch sind weiterhin Alarmzeichen zu sehen. Konkret: Die Aktie ist nach Meinung von Chartanalysten in einem kräftigen Abwärtstrend. Dabei wurden 3-Jahres-Tiefs bei 12,87 Euro erzielt, die am 9. Februar 2018 zustande ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...