Liebe Leser,

J&J hat in den ersten 9 Monaten überzeugt. Der Gewinn ging zwar aufgrund übernahmebedingter Sonderbelastungen um 4% zurück, der Umsatz stieg aber um 4,6%. Der Konzern hat sowohl in allen drei Sparten als auch im In- und Ausland besser abgeschnitten. Wachstumstreiber in der Pharma-Sparte war die Actelion-Übernahme, die seit Juni in trockenen Tüchern ist. Die Medikamente der Schweizer gegen Lungenkrankheiten trugen 670 Mio $ zum Umsatz bei. In der Sparte Medizintechnik hat der ... (Volker Gelfarth)

