Liebe Leser,

Roche hat solide 9-Monats-Zahlen präsentiert. Der Umsatz stieg um 5,1%. In diesem Tempo wuchsen auch die Pharma-Sparte auf 30,6 Mrd SFr und die Sparte Diagnostik auf 8,8 Mrd SFr. Die Jahresprognose wurde bestätigt: Umsatz und Kerngewinn sollen jeweils um etwa 5% steigen. Den tatsächlichen Gewinn schätzen wir auf 10,2 Mrd SFr. Offen ist, ob Roche seinen profitablen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen kann. MabThera und Herceptin haben ihren Patentschutz in Europa ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...