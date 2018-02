Liebe Leser,

RB hat sich in den ersten 9 Monaten gut entwickelt. Vor allem das schwache britische Pfund hat die Konzernentwicklung beflügelt. Durch die Brexit-Entscheidung ist die britische Währung kräftig unter Druck geraten und hat so an Wert verloren. Damit sind die Produkte von Reckitt im Ausland deutlich preiswerter geworden. Der Umsatz stieg um 20% auf 8,2 Mrd £. In den Vorjahren hatte RB immer mit einer starken Landeswährung zu kämpfen. Dadurch wurde das Auslandsgeschäft gebremst. ... (Volker Gelfarth)

