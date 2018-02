der DAX schloss zum Ende der 8. Kalenderwoche bei 12484 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12452 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 19. bis 23. Februar um 32 Zähler oder 0,3 Prozent höher. Zwar schloss der Index am Freitag mit einem leichten Plus, doch kam in der letzten Woche mehrmals nicht über die derzeit erste Hürde um 12500 Punkte voran. Obwohl er sich von seinen Tiefs entfernt, lieferte der deutsche Aktienmarkt noch keine überzeugenden Argumente für die Long-Seite.

Der DAX befindet sich weiterhin im Pullback und pendelt auch am Freitag zwischen 12400 und 12500 Punkten. Vor dem alten fallenden Trendkanal habe der Leitindex aber nach wie vor Respekt. Ein Anstieg über 12550 Punkte blieb deshalb bisher aus. Darüber befinde sich vor 12800 Punkten noch ein Widerstand bei etwa 12650 Punkten. Nach unten stünden weiterhin 12350 Punkte im Fokus. Möglicherweise gehe diese Hängepartie noch bis zum Ende der Abstimmung der SPD-Mitglieder über eine Große Koalition weiter. Diese Abstimmung endet am 2. März.

Das Ergebnis soll am 4. März veröffentlicht werden. Aktuell befinde sich der DAX im Short-Modus. Auch die Indikatoren seien als short zu bewerten. Der S&P 500 sackte zuletzt weiter ab und bildete einen Docht auf der Tageskerze. Es würden sich die Hinweise verstärken, dass der marktbreite US-Index sein Verlaufshoch bei 2758 Punkten erreicht habe und sich in einer neuen Abwärtswelle mit einem ersten Kursziel bei 2680 Punkten befinde, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Deutsche Bank: 278 Prozent p.a. in 4 Wochen

(20.02.2018) Die Aktie der Deutschen Bank konnte sich nach einer strengen Korrektur stabilisieren. Die DAX-Aktie profitierte jüngst von einer zunehmenden Zinsfantasie. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Bank können mutige Anleger in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

SAP: Mit Korrekturpotenzial

(20.02.2018) Papiere der deutschen Softwareschmiede SAP haben in diesem Jahr dramatisch an Wert verloren und sind durch viele wichtige Unterstützungen einfach durchgerasselt. Das aktuelle Chartbild gibt aber ebenso wenig Hoffnung auf eine baldige Erholung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...