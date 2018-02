Tagesgewinner war am Freitag Air Berlin mit 14,47% auf 0,04 (141% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,22%) vor European Lithium mit 10,71% auf 0,15 (69% Vol.; 1W 10,71%) und Noble Corp plc mit 8,12% auf 3,46 (0% Vol.; 1W 4,85%). Die Tagesverlierer: Verbio mit -8,86% auf 4,88 (132% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,26%), voxeljet mit -6,94% auf 3,35 (175% Vol.; 1W -26,05%), First Solar mit -6,77% auf 61,79 (261% Vol.; 1W -6,17%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (26067,68 Mio.), BP Plc (24484,32) und Rio Tinto (18417,59). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (455%), Ibu-Tec (382%) und Ströer (343%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources...

