Verbund Das Laufkraftwerk Laufnitzdorf wurde von 1929 bis 1931 erbaut. Eine technische Neuerung war der Einbau von Kaplan-Turbinen. Die von Viktor Kaplan entwickelte Turbine eignete sich zur Nutzung des Gefälles von 19,5 m besser, als die bisher üblichen Francis-Turbinen. Viktor Kaplan (1876 - 1934) selbst zeigte Interesse am Fortgang der Montagearbeiten in Laufnitzdorf. VERBUND-Wasserkraftwerk Laufnitzdorf

