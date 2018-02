Athen (awp/sda/dpa) - In Athen haben Autonome am frühen Sonntagmorgen den Eingang der Büros des Schweizer Pharma-Unternehmens Novartis verwüstet. Eine Gruppierung Namens "Rubikon" (Griechisch: Ruvikonas) übernahm die Verantwortung mit einer Erklärung, die in einem Autonomen-Portal veröffentlicht wurde. Darin wird das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...