Liebe Leser,

Daimler hat am Freitag wieder etwas zulegen können, nachdem es am Donnerstag noch leicht nach unten gegangen war. Chartanalysten freuen sich unterdessen über das insgesamt positive Bild, das die Aktie abgibt. Denn die Notierungen sind in einem starken Trend, bei dem es lediglich kleinere Stolperfallen gibt. Im Einzelnen: am Donnerstag fiel der Kurs zwischenzeitlich auf unter 70 Euro. Dies ist allerdings insofern nicht schlimm, als der Kontakt zu dieser Untergrenze im laufenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...