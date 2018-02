Unterföhring (ots) - "ran eSports - Professional. Gaming. Magazine." ist zurück! Ab Mittwoch, 28. Februar, berichtet das eSports-Magazin auf ProSieben MAXX immer mittwochs um 00:10 Uhr über News und Highlights aus der internationalen eSports-Szene. "Das Interesse an eSports wächst unaufhörlich: Im vergangenen Jahr haben über 385 Millionen Menschen eSports-Events weltweit verfolgt und dabei um Preisgelder von über 100 Millionen Dollar gespielt", sagt Moderator Matthias "Knochen" Remmert. "Wir wollen dem TV-Zuschauer zeigen, was eSports wirklich ist: Sport mit jeder Menge Action, Adrenalin und purem Unterhaltungswert."



Neben dem beliebten Spiel "CS:GO" (Counter-Strike: Global Offensive) stehen auch "FIFA", "League of Legends" (LoL), "Dota 2", "PlayerUnknown's Battlegrounds" (PuBG), "Madden NFL", "Rocket League" oder "Fortnite" im Fokus.



Moderator Matthias "Knochen" Remmert und wöchentlich wechselnden Experten betrachten auf ProSieben MAXX Spiele sowie Ligen und Events und analysieren einzelne Games. Die erste Staffel von "ran eSports" kam im vergangenen Jahr im Schnitt auf sehr gute 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Besonders stark performte das Format in der Relevanz-Zielgruppe von ProSieben MAXX - bei den 14- bis 39-jährigen Männern - mit Marktanteilen von bis zu 11,8 Prozent. *



*Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 06.02.2018 (Ausstrahlungszeitraum 30.08.-13.12.2017)



"ran eSports - Professional. Gaming. Magazine." - am Mittwoch, 28. Februar, um 00:10 Uhr auf ProSieben MAXX



