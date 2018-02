Liebe Leser,

die RWE-Aktie ist nach dem Kaufsignal aus dem Relative Stärke Index zielsicher in den Widerstandsbereich bei 16,58 Euro vorgedrungen. Die Frage ist, ob es an dieser Stelle nun zu Gewinnmitnahmen kommt und die Aktie in der Folge wieder etwas nach unten korrigiert. Der deutsche Wettbewerber E.ON hat sich nach schwierigen Wochen zum Ausklang der letzten Woche am Freitag sogar noch einmal besser geschlagen als RWE und legte im Tagesverlauf gleich um knapp 4 % zu. RWE erreichte ... (Johannes Weber)

