Die USA verhängt erneut Sanktionen gegen Nordkorea. Scharfe Kritik dagegen gab es vor allem aus China. Die Forderung nach einem Dialog wird lauter.

Die USA haben mit weiteren Nordkorea-Sanktionen für Verärgerung in China gesorgt. Würden einseitig Firmen aus der Volksrepublik ins Visier genommen, könnte das Zusammenarbeit in dem Konflikt beschädigen, erklärte das Außenministerium am Wochenende in Peking. Nordkorea beschuldigte die US-Regierung, die jüngste Annäherung mit dem Süden sabotieren zu wollen.

Sollte es eine Seeblockade geben, würde man dies als kriegerische Handlung einstufen. Russland forderte die Regierung in Washington erneut zu direkten Verhandlungen mit Nordkorea und einem amerikanisch-russischen Dialog auf.

Die USA hatten am Freitag 27 Firmen und 28 Schiffe auf eine Sanktionsliste gesetzt. Sie werden nach Erkenntnissen der Regierung für die Umgehung bestehender Strafmaßnahmen genutzt. Die Aktion betrifft Reedereien und Energiefirmen aus China, Hongkong, Taiwan und Singapur. Ziel ist nach US-Angaben das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.

Der isolierte Staat entwickelt Waffen, mit denen das US-Festland erreicht werden kann. Trump drohte zugleich mit einer Eskalation. "Phase 2 könnte sehr ...

