Liebe Leser,

STADA ist nach der Übernahme durch Bain Capital und Cinven wieder in ruhigerem Fahrwasser. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 10,1% und der Gewinn trotz hoher Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme um 8,9%. Beide Sparten sind gewachsen, die Markenprodukte sogar um 15% auf 703,8 Mio €. Im 4. Quartal rechnet das Management mit Gegenwind aufgrund der Schwäche des russischen Rubels und des britischen Pfunds sowie der politischen Turbulenzen in Katalonien. ... (Volker Gelfarth)

