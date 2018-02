FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern Daimler und sein chinesischer Partner Baic Motor wollen die Produktionskapazitäten von Mercedes-Benz in China ausweiten, um die Nachfrage im weltgrößten Automarkt zu bedienen. Gemeinsam wollen die beiden Konzerne umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro in den Bau eines neuen Werkes ihres Joint Ventures Beijing Benz Automotive investieren, wie Baic Motor Co Ltd mitteilte. Das neue Werk soll verschiedene Mercedes-Modelle herstellen, unter anderem Elektrofahrzeuge.

February 25, 2018 11:25 ET (16:25 GMT)

