Liebe Leser,

Straumann konnte an die Rekordergebnisse vom letzten Jahr anschließen. So stieg der Umsatz im 1. Halbjahr um 17,8% auf 543 Mio SFr, der Gewinn stieg allerdings nur um 4,4% auf 141 Mio SFr. Grund hierfür ist eine Steuergutschrift im Vorjahr in Höhe von 22 Mio SFr. Alle Sparten und Regionen konnten im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Das stärkste Wachstum kam aus China und Lateinamerika, aber auch der gesättigte EMEA-Markt konnte trotz seiner Größe deutlich zulegen. Mit ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...