Ein Milliardär aus China will bei Daimler nicht nur Investor, sondern auch Freund und Partner sein. Li Shufu macht bei den Stuttgartern Nägel mit Köpfen - und hat wohl noch Größeres im Sinn.

Man nennt das neudeutsch wohl ein Statement: Wenn schon, dann gleich richtig. Und wenn schon die Nachricht an sich nach wochenlanger Spekulation niemanden mehr groß überrascht, dann zumindest die Dimension. Mit fast zehn Prozent auf einmal steigt der chinesische Geely-Konzern beim deutschen Autobauer Daimler ein.

Aus dem Stand schwingt sich das Firmenimperium des weltweit umtriebigen Milliardärs so zum größten Einzelaktionär der Schwaben auf. Ein Gewinn, wie Autoexperten meinen. "Geely ist für Daimler fast so etwas wie eine Familie Quandt bei BMW oder Porsche/Piëch bei VW", sagt Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen.

Ein Mann der kleinen Schritte ist Geely-Gründer Li Shufu nicht. Wenn er sich für etwas entscheidet, setzt er die Sache oft auch ohne große Kompromisse um. Und offensichtlich verliert er auch keine Zeit. Laut "Bild am Sonntag" war Li am Wochenende schon zum Antrittsbesuch in der Stuttgarter Daimler-Zentrale erwartet worden. Weitere Gespräche seien am Montag geplant, am Dienstag sei der Geely-Chef dann gar im Kanzleramt zu Gast. Offiziell bestätigt ist das alles aber nicht.

Für Daimler mit seiner eher kleinteiligen Eigentümerstruktur ist der Geely-Einstieg tatsächlich nichts Alltägliches. Platzhirsch war bislang der Staatsfonds Kuwaits mit knapp sieben Prozent. Einen Ankeraktionär wie bei BMW oder VW haben die Stuttgarter nicht. Und so etwas, sagt Willi Diez vom Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen, sei generell ein Problem, was etwa die Stabilität eines Konzerns und auch den Schutz vor feindlichen Übernahmen angehe.

Auf rund 900 000 Aktionäre waren die Daimler-Anteile Ende des vergangenen Jahres verstreut. Neben Kuwait waren nur drei weitere überhaupt so groß, dass sie die Meldegrenze von drei Prozent überschritten. Daimlers Börsenwert lag zuletzt bei rund 75 Milliarden Euro, das Paket des Chinesen ist damit 7,3 Milliarden Euro schwer.

