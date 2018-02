Liebe Leser,

die Halbjahreszahlen brachten keine Überraschungen. Auch aufgrund von Portfolio-Bereinigungen ging der Umsatz um 8,7% zurück. In dieser Größenordnung und aus dem gleichen Grund schrumpften auch Auftragseingang und -bestand auf 1,92 respektive 2,5 Mrd €. Der bereinigte operative Verlust (EBITA) hat sich von 13 auf 57 Mio € vergrößert. Verantwortlich waren Rückstellungen von 53 Mio € für Altprojekte in den USA. Weil Bilfinger aber einen Rechtsstreit in Katar gewann und 60 Mio ... (Volker Gelfarth)

