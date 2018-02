Liebe Leser,

die Aktie von Aixtron ist in den vergangenen Tagen zu neuen Ufern aufgebrochen. Aus Sicht von charttechnischen Analysten kann der Wert nach einem fulminanten Wochen-Ende nun sogar mehr als 30 % aufsatteln. Konkret: Am Freitag ging es für das kleine Außenseiterunternehmen um sage und schreibe mehr als 8,5 % nach oben. Dabei schaffte es die Aktie, ein neues 5-Jahres-Hoch aufzustellen. Dies ist bislang am 24. November 2017 erreicht worden. Seither war es etwas bergab gegangen. ... (Frank Holbaum)

