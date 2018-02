FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.146 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.236 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.154 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.098 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.106 EUR

LQZ1 XFRA TH0796010R11 THAI OIL -NVDR- BA 10 0.097 EUR

LQZ XFRA TH0796010013 THAI OIL PCL -FGN- BA 10 0.097 EUR

NVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.023 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.320 EUR

KC4 XFRA FI0009013403 KONE CORP.(NEW) B O.N. 1.650 EUR

XFRA GB00BDFBS041 AUDLEY FDG 17/22 MTN 0.000 %

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.024 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.032 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.138 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.038 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.077 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.038 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.032 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.006 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.019 EUR

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.100 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.075 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.122 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.096 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.024 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.128 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.382 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.228 EUR

WF9 XFRA AU000000WOR2 WORLEYPARSONS LTD. 0.064 EUR

FXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. 0.007 EUR

GK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.111 EUR

AXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.166 EUR