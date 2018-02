FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.268 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.090 EUR

PVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.030 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.398 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.043 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.626 EUR

IWTW XFRA AT0000A01GL7 ERSTE RESPON.STOCK GL A 7.500 EUR

IWTK XFRA AT0000646799 ERSTE RESPON.STOCK GL T 5.357 EUR

XFRA AU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTN 0.000 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.027 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.064 EUR

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.081 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.593 EUR

TSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.352 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.325 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.317 EUR

SNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01 0.244 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.463 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.049 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.130 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.187 EUR

K3T XFRA CA86388A1084 STUDENT TRANSPORTATION I. 0.030 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.443 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.051 EUR

LB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.095 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.309 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.081 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.008 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.455 EUR

FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.634 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.061 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.382 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.463 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.284 EUR