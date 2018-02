Berlin (ots) - Zur anstehenden Kabinettsumbildung erklärt der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen:



"Spahn ins Gesundheitsministerium abgeschoben, mit Kramp-Karrenbauer weiter nach links gerückt, Altmaier gut im BMWi versorgt, maximale Inkompetenz aus Bayern ins Innenministerium geholt und mit Helge Braun einen weiteren ressortfremden Provinzpolitiker in ein hohes Amt gebracht. Dem Bundeswehr-Chaos wird mit Frau von der Leyen eine weitere Verlängerung beschert: das ist Merkels letztes Aufgebot.



Zwar helfen der AfD solche peinlichen Personalrochaden der Union, die bestenfalls die Notdürftigkeit der Kanzlerin zu kaschieren versuchen. Doch so zynisch darf niemand denken, denn sie schaden Deutschland massiv.



Denn von Umdenken ist in dieser Personalpolitik keine Spur zu erkennen, im Gegenteil. Diese Konstellation ist viel dramatischer als das ohnehin schon fatale 'Weiter so' der Kanzlerin.



Gut, dass es die AfD gibt. Wir werden alles politisch Mögliche tun, damit dieses unsägliche 'Weiter so' , das sich in dieser Personalpolitik abzeichnet, nicht funktioniert."



