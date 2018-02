Wien - In den USA konnten am Freitag letzter Woche die Papiere von HP (ISIN: US4282361033, WKN: 851301, Ticker-Symbol: HWP, NYSE-Symbol: HPQ) (+3,7%) und Hewlett Packard Enterprise (ISIN: US42824C1099, WKN: A140KD, Ticker-Symbol: 2HP) (+10,8%) kräftig zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Den vollständigen Artikel lesen ...