Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen von 16,50 auf 17,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Optimistische Erwartungen an das Jahr 2018 des Immobilienunternehmens seien gerechtfertigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Besser als erwartete Eckdaten für 2017 zeigten, dass die Wachstumsdynamik anhalte. Er passte daraufhin seine Schätzungen nach oben an./tih/jha/ Datum der Analyse: 26.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2018-02-26/09:36

ISIN: DE0008303504