(Meldung vom Sonntagabend mit Analystenstimmen und Aktienkurs ergänzt) Zürich (awp) - Die Zurich Insurance Group baut die Präsenz in Lateinamerika mit dem Kauf des entsprechenden Geschäfts des australischen Versicherers QBE weiter aus. In Argentinien wird die Zurich dadurch zum führenden Versicherungsanbieter, in Ecuador ...

Den vollständigen Artikel lesen ...