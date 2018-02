Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute die Übernahme von 51% der Anteile an der DATENGUT GmbH, bekannt. Im Rahmen eines Teilbetriebsübergangs beteiligt sich die RIB Gruppe an der neuen Gesellschaft mit Sitz in Zwenkau, Leipzig. Die neue Gesellschaft fokussiert sich auf die Weiterentwicklung von mobilen, innovative Lösungen unter Anbindung an die iTWO Technologie, die speziell auf die Baubranche zugeschnitten sind. Die bisherige Gesellschaft wird sich weiterhin auf das Partnergeschäft konzentrieren. Der Kaufpreis wurde jeweils zur Hälfte mit eigenen Aktien und Barmitteln bezahlt.

Michael Sauer, Vorstand der RIB Gruppe: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem jungen und innovativen Team von Datengut, welches über eine hohe Kompetenz in der Entwicklung von mobilen Lösungen für das Bauwesen verfügt. Durch die Beteiligung beabsichtigen wir ein Kompetenzzentrum für Mobility innerhalb der RIB Gruppe für die DACH Region zu etablieren. Der Fokus liegt hierbei auf der iTWO App-Entwicklung. Durch die Zusammenarbeit mit ...

