IBU-tec advanced materials konkretisiert Wachstumserwartung 2018 auf 18,5 - 20,0 Mio. Euro Umsatz / Mehr als 40 Prozent Wachstum im Bereich Batteriewerkstoffe erwartet

- E-Mobility und stationäre Energiespeicherung mit größter Wachstumsdynamik - Endgültige Zahlen 2017 entsprechen vorläufigen Zahlen vollumfänglich

Weimar, 26. Februar 2018 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) konkretisiert nach erfolgreichen knapp zwei Monaten 2018 ihre Prognosen für das Gesamtjahr.

Erfolgreicher Jahresauftakt erhöht Visibilität für das Gesamtjahr

Nachdem zunächst ein Umsatzwachstum von (vgl. Ad hoc vom 31.01.2018) mindestens 10 Prozent erwartet wurde, ist die Visibilität nunmehr so weit erhöht, dass der Vorstand einen Umsatz in einer Spanne von 18,5 - 20,0 Mio. Euro in Aussicht stellen kann. Dies würde gegenüber Erlösen von 16,8 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Steigerung von 10 - 20 % darstellen und für IBU-tec gleichzeitig den bislang höchsten Umsatz der Firmengeschichte bedeuten. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) soll 2018 gegenüber dem Vorjahr mit vergleichbarer Wachstumsrate wie der Umsatz steigen. Im vergangenen Geschäftsjahr lagen das EBITDA vor IPO-Kosten bei 4,3 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern vor IPO-Kosten bei 1,9 Mio. Euro. Mit der heutigen Vorlage des Jahresabschlusses kann IBU-tec die bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2017 somit vollumfänglich bestätigen. Der Jahresabschluss steht ab sofort im Internet unter www.ibu-tec.de bereit, der Geschäftsbericht wird spätestens Ende März veröffentlicht.

Ausgezeichnete Positionierung von IBU-tec bei Batteriewerkstoffen und hohes Marktwachstum bei E-Mobility und stationärer Energiespeicherung als Treiber

Für das laufende Geschäftsjahr ist eine hervorragende Basis für deutliches Wachstum geschaffen. Die größte Dynamik weist dabei der Bereich Batteriewerkstoffe bei IBU-tec auf, in dem die thermischen Prozesse für E-Mobility und stationäre Energiespeicherung gebündelt sind: Hier erwartet IBU-tec im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent. Es wird getragen von einem Ausbau der Marktposition des Unternehmens in diesem Bereich und einem stürmischen Marktwachstum insgesamt. IBU-tec ist es gelungen, neue Kunden im Bereich Batteriewerkstoffe zu gewinnen und zum Ende 2017 erstmals einen Rahmenvertrag über höhervolumige Produktion für die stationäre Energiespeicherung abzuschließen. Auch in den ersten Wochen 2018 wurden daraus bereits signifikante Umsätze realisiert. Renommierte Institute wie Navigant Research erwarten zwischen 2017 und 2025 etwa eine Verzwanzigfachung der weltweit installierten Kapazitäten bei stationärer Energiespeicherung im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und ein Marktvolumen von rd. 23 Mrd. US-Dollar. Hohes Marktwachstum weist auch die E-Mobility auf. Die weltweiten Zulassungszahlen für Elektroautos sollen bis 2030 nach Aussage von Experten mit 25 Prozent pro Jahr steigen. Entsprechend sieht sich IBU-tec sehr gut in Märkten aufgestellt, die über ein nachhaltiges globales Wachstum verfügen.

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.

Kontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.de IBU-tec advanced Materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG

Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange

