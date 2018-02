Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18,70 auf 17,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern biete weiterhin ein attraktives Wachstum, das größtenteils auf Marktanteilsgewinnen und Größenvorteilen beim Barmittelzufluss der US-Mobilfunktochter T-Mobile US basiere, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl reflektiere das gesenkte Kursziel niedrigere Wachstumsprognosen bezüglich der anhaltenden Unsicherheit rund um die Investitionen und Renditen im Heimatland./la/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: DE0005557508