Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ABB von 25 auf 23,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum beim Schweizer Siemens-Rivalen dürfte dem Wettbewerb weiter hinterherhinken, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf den rückläufigen Auftragsbestand im Kraftwerksgeschäft und in der Automatisierung für die Industrie. Der Experte kürzte seinen Gewinnschätzungen./tav/tih Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: CH0012221716