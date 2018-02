Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2017 seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gesellschaft sei einer der größten Profiteure der gestiegenen Bewertung von Immobilien auch in zweitklassigen Lagen. Allerdings erscheine die Aktie immer noch sehr hoch bewertet, weshalb der Experte bei seinem neutralen Votum bleibt./tav/tih Datum der Analyse: 23.02.2018

ISIN: DE0008303504