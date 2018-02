Apple-Calls mit 35%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im UBS-KeyInvest DailyTrader-Newsletter veröffentlichten Analyse nimmt die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) wieder ihr Allzeithoch ins Visier. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Apple befindet sich seit Anfang 2009 in einem langfristigen Aufwärtstrend, dessen untere Begrenzung zurzeit im Bereich von 105,00 USD verläuft. Dabei hatte die Aktie im ersten Halbjahr 2015 ein Hochplateau im Bereich von 133,00 USD ausgebildet. In der anschließenden Korrektur fiel der Kurs wieder unter die 100,00-USD-Marke. Erst im Juli 2016 startete dann die nächste Aufwärtsbewegung, die bis heute anhält. Seitdem verläuft dieser Kursanstieg innerhalb eines steilen Aufwärtstrendkanals. Dabei erreichte die Aktie Anfang Mai 2017 ein Zwischenhoch bei 156,65 USD. Von diesem Kursniveau fiel Apple im Juni 2017 bis in den Bereich von 142,00 USD zurück und bildete dort eine tragfähige Unterstützung aus. Anfang August 2017 übersprang die Aktie mit einem mächtigen Aufwärts-Gap das bis dahin gültige Jahreshoch. Es folgte eine volatile Seitwärtsbewegung, die ab Ende Oktober 2017 in eine Rallye überging. Ab Anfang November 2017 mündete diese Aufwärtsbewegung in eine Seitwärtsphase, die überwiegend zwischen 169,00 USD und 175,00 USD verlief. Ein Ausbruch nach oben führte Mitte Januar zu einem neuen Allzeithoch bei 180,10 USD. Kurz danach sackte der Kurs jedoch wieder bis in den Bereich von 150,00 USD ab. Vor zwei Wochen setzte die Aktie zu einer erneuten Rallye an, die den Kurs bis zum Freitagsschlusskurs bei 175,50 USD anhob. Damit rückt das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe."

Kann die Apple-Aktie wieder das Allzeithoch bei 180,10 USD erreichen, dann stellen Long-Hebelprodukte hohe Gewinne in Aussicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 172,50 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 172,50 USD, Bewertungstag 20.4.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD4LEY9, wurde beim Aktienkurs von 175,98 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,233 USD mit 0,629 - 0,649 Euro gehandelt. Erreicht die Apple in den nächsten 14 Tagen das in nicht allzu weiter Entfernung liegende Allzeithoch bei 180,10 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,82 Euro (+26 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 168,827 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 168,827 USD, BV 1, ISIN: DE000UV4UMU1, wurde bei der Kursindikation von 175,98 USD mit 0,66 - 0,67 Euro taxiert. Kann die Apple-Aktie auf 180,10 USD ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,91 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de