Unser Empfehlungswert Kirkland Lake Gold hat seine Finanzdaten für 2017 veröffentlicht. Die vergangenen 12 Monate kann man definitiv als transformativ bezeichnen, denn die vorgelegten Zahlen sind kaum noch mit den Vorjahren vergleichbar.

90% Produktionsplus

So steigerte man die Produktion auf 596.405 Unzen Gold. Im Vergleich zu 2016 entspricht dies einem Plus von satten 90%. Gleichzeitig konnten die Cashkosten je verkaufter Unze Gold um 16% auf 481 US-Dollar gedrückt werden. Die All-In Produktionskosten lagen mit 812 US-Dollar je Feinunze Gold in der Mitte der ausgegebenen Guidance von 800 bis 825 US-Dollar. Daraus resultierend erzielte Kirkland Lake Gold einen freien Cashflow von 309,8 Mio. US-Dollar. Der Nettoertrag lag hier bei 132,4 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: 2016 verbuchte man einen Nettoertrag von 42,1 Mio. US-Dollar. Die Cashposition lag zum Jahresende bei 231,6 Mio. US-Dollar. Und nach der Rückzahlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...