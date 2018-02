München (ots) - Heute um 18:00 meldet sich Moderator Jörg Pilawa mit 27 neuen Live-Ausgaben der weltweit ersten interaktiven Quizshow zurück. Seine Gäste zum Auftakt sind Moderatorin Barbara Eligmann und Comedian Wigald Boning. Montag bis Donnerstag um 18:00 Uhr kämpfen im "Quizduell" zwei Prominente gegen Team Deutschland, das im Studio durch den Teamkapitän vertreten wird.



Am Dienstag, 27. Februar 2018, geht es spannend weiter: Jürgen von der Lippe und Torsten Sträter treten gegen die Schwarmintelligenz der App-User an.



Am Mittwoch, 28. Februar, präsentiert Moderator Jörg Pilawa zwei deutsche Goldmedaillengewinner aus Pyeongchang: die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt. Im Doppelsitzer sind sie auf der Bahn das optimale Duo. Mal sehen, wie die beiden sich im "Quizduell" schlagen.



Für Donnerstag, 1. Mär,z hat sich Kaya Yanar angesagt.



Freitags zeigt Das Erste jeweils ab 18:00 Uhr Doppelfolgen des "Quizduell-Olymp".



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



Interviewanfragen an Jörg Pilawa: bueroberlin medienagentur gbr / Enno Wiese Mobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.de



www.ard-foto.de



www.daserste.de/quizduell