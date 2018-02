IRW-PRESS: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies nimmt Richard Sharp, Berater der Cannabisbranche, in Advisory Board des Unternehmens auf

BLOK Technologies nimmt Richard Sharp, Berater der Cannabisbranche, in Advisory Board des Unternehmens auf

26. Februar 2018, Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK, Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Richard Sharp, ein führender Berater der Hanf- und Cannabisbranche, in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Richard ist ein hoch qualifizierter Geschäftsstratege mit einer Erfahrung von über 30 Jahren in den Bereichen digitale Medienkommunikation, Softwareentwicklung und zuletzt auch in der Cannabisbranche. Zu den Kunden von Richard im privaten, behördlichen und Non-Profit-Bereich zählen folgende: Rogers Media, Government of Canada, Scholastic Corporation, Obama 2009 Inauguration und MTV.

Richards aktuelle Aktivitäten in der Cannabisbranche beinhalten seine Funktion als Co-Founder von Granite Ridge Life Sciences, einem phytopharmazeutischen Fertigungsunternehmen, das Cannabidiol (CBD) anwendet, sowie als strategischer Berater von Mountain Valley Medicinals aus Vancouver Island, dessen Antrag als lizenzierter Hersteller gemäß ACMPR (ACMPR Licensed Producer) sich in fortgeschrittenem Stadium befindet. Richard ist auch Gründer und Herausgeber von The Hemp News, einer Online-Publikation, die sich mit der aufstrebenden medizinischen Cannabis- und Industriehanfbranche beschäftigt.

Als Berater und Investor mehrerer fortgeschrittener Antragsteller als lizenzierte Hersteller gemäß ACMPR bringt Richard eine einzigartige Mischung an Know-how auf den kanadischen und internationalen Cannabis- und Industriehanfmärkten ein.

Ich freue mich, Richard Sharp im Advisory Board von BLOK Tech willkommen zu heißen. Richards unternehmerische Erfahrung, sowohl mit digitalen Medien als auch als Berater in der Cannabisbranche, machen ihn zur idealen Person, um das Team des Unternehmens zu leiten und das Geschäft sowie die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zu stärken. Das Unternehmen wird von seinem Know-how und seinen Beziehungen profitieren, während er gemeinsam mit dem Management des Unternehmens und den bestehenden Mitgliedern des Advisory Board einen Aktionärswert schafft, sagte Chairman of the Board Dr. Lui Franciosi.

Richard Sharp sagte: BLOK Technologies und die Vision von Greenstream hinsichtlich der Cannabisbranche haben mich inspiriert. Durch die Knüpfung eines Netzwerks, das es LPs und anderen Interessensvertretern ermöglicht, Geschäfte auf konforme Weise durchzuführen, während kritische Transaktionsdaten erfasst werden, werden die Lösungen von Greenstream zur Beschleunigung des Wachstums der Branche beitragen. Ich freue mich darauf, diese in mein Netzwerk einzuführen und meine Branchenpartner über diese Vorteile zu informieren.

Die Website des Unternehmens finden Sie unter www.bloktechinc.com, wo Sie auch den Newsletter des Unternehmens abonnieren und mehr über dessen Ansatz und zukünftigen Pläne erfahren können.

Das Unternehmen meldet auch die Emission von 750.000 Aktienoptionen mit einer Laufzeit von zwölf Monaten zu einem Preis von jeweils 0,55 Dollar an Directors, das Management und Berater des Unternehmens.

Über BLOK Technologies Inc. BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Das Unternehmen hat für diesen ersten Erwerb eine bedingte Genehmigung erhalten. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Der Beginn soll zunächst im Supply-Chain-Management der Cannabisbranche gemacht werden. Das Verfahren des Unternehmens besteht darin, Technologien, die das Potenzial haben, ihre Branche zu revolutionieren und zu erneuern, in einem frühen Stadium zu erkennen und ihnen das nötige Kapital, die Ressourcen und das Know-how zur Verfügung zu stellen, um den Erfolg ihrer Projekte sicherzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm. Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425 jamie@bloktechinc.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson President & CEO

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42554 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42554&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09370 Q1054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09370Q1054

AXC0101 2018-02-26/12:00