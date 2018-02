Prag (ots/PRNewswire) -



SafeDX startet den Einsatz des gößten OpenStack-Clusters in Mitteleuropa für seine Datenzentrum-Cloud-Services der nächsten Generation in der Tschechischen Republik. Die Datenzentrum-Infrastruktur wurde in Zusammenarbeit mit Intel und Foxconn konzipiert, um das bestmögliche Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie höchste Flexibilität bieten zu können.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645671/SafeDX_Logo.jpg )



Die Next-Gen-Cloud-Services von SafeDX sind auf die Bedürfnisse internationaler Anbieter für Cloud-Dienste auf der Suche nach einem Partner für eine Expansion nach Mittel- und Osteuropa abgestimmt. Dieser neueste Einsatz von Infrastrukturen wurde konzipiert, um der Nachfrage nach flexibler Leistung und Kapazitätszuweisung von SafeDX-Kunden nachkommen zu können. "Wir schaffen eine extrem kosteneffiziente und flexible IT-Infrastruktur-Plattform, von der unsere Kunden zweifelsohne profitieren", erklärt Martin Smekal, CEO von SafeDX. "Wir haben uns mit Intel und Foxconn zusammengetan, um unseren Kunden hochmoderne Technologien und architektonische Innovationen zu bieten, die sie zu ihrem geschäftlichen Vorteil nutzen können."



SafeDX ist der erste Anbieter von Cloud-Diensten in Europa, der die fortschrittlichen Telemetrie-Kompetenzen der neuesten Generation von skalierbaren Intel® Xeon-Prozessoren, die mit Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD) Referenzarchitektur verknüpft sind, wirksam einsetzt. Bei Intel RSD handelt es sich um eine branchenorientierte Architektur für eine zusammensetzbare, disaggregierte Infrastruktur. "Intel RSD bietet eine Agilitäts- und Effizienzgrundlage, auf die die Anbieter von Cloud-Diensten angewiesen sind, um den steigenden Anforderungen moderner Datenzentren gerecht werden zu können", erläutert Figen Ulgen, Geschäftsführer von Intel Rack Scale Design. "Durch die Zusammenarbeit mit Intel und Foxconn ist SafeDX dazu in der Lage, seine Kunden von den jüngsten Fortschritten im Bereich der Datenzentrum-Infrastruktur profitieren zu lassen."



SafeDX hat die erste Einsatzphase der neuen Infastruktur abgeschlossen und konnte seine Energieeffizienz durch Intels intelligente DC-Management-Plattform erhöhen. "Mit dem ursprünglichen Wirksamkeitsnachweis beabsichtigten wir eine wesentliche Optimierung unserer Kühleffizienz",fügt Martin Smekal hinzu. "Nach der Überprüfung der Lösung konnten wir unter Anwendung dieser innovativen Technologien von Intel den PUE-Wert um 25% verbessern." Eine ausführliche Fallstudie ist unter http://www.safedx.eu/wp-content/upl oads/2018/02/Intel-SafeDX-Case-Study.pdf erhältlich.



Für weitere Informationen zu den Next-Gen Cloud-Services von SafeDX sowie zu einer Terminvereinbarung zu Evaluierungszwecken an unserem hochmodernen Designzentrum kontaktieren Sie bitte Herrn Mike Pokrovsky - Mike.Pokrovsky@safedx.eu.



SafeDX



SafeDX ist ein Joint Venture des globalen Unternehmens Foxconn sowie der internationalen Investorengruppe KKCG und bietet Datenzentrum-Services von Spitzenqualität. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.safedx.eu/en/.



Foxconn - Ausführlichere Informationen sind unter http://www.foxconn.com



erhältlich.



KKCG - Besuchen Sie http://www.kkcg.com für weitere Informationen.



OTS: SafeDX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129706.rss2



Pressekontakt: +420-602-372-834 E-Mail: dana.dvorakova@kkcg.com