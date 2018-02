BRIGHT CAPITAL unterstützt LOEWE bei weiterem Wachstum

BRIGHT CAPITAL unterstützt die weitere Entwicklung der Loewe Technologies GmbH, dem deutschen Traditionsunternehmen und Marktführer für High-End-Fernsehergeräte und Home Entertainment. Die zur Verfügung gestellte Finanzierung umfasst dabei sowohl die Weiterentwicklung des hochinnovativen Produktportfolios, Betriebsmittel als auch unterstützende Maßnahmen um das weitere Wachstum in neuen Märkten und im E-Commerce voranzutreiben. "Die flexible Finanzierungslösung von BRIGHT CAPITAL und die schnelle Umsetzung helfen uns unsere Produktstrategie effektiv umzusetzen und unser starkes Wachstum der vergangenen drei Jahre auch zukünftig fortzusetzen", so Mark Hüsges, Geschäftsführer und Miteigentümer von Loewe.

Die Loewe Gruppe konnte in den vergangenen Jahren die Restrukturierung des Unternehmens am Standort Kronach erfolgreich abschließen und die Marktposition als Premiumhersteller von Fernsehergeräten in einer dem digitalen Wandel unterliegenden Branche stark ausbauen. Mit Einführung der OLED-Technologie im vergangenen Jahr gelang es Loewe Marktanteile zu gewinnen. In Deutschland ist Loewe damit an Position zwei beim Absatz der neuen Gerätegeneration. "Loewe hat es als einer der wenigen Hersteller geschafft, neben technischen Innovationen auch Softwarelösungen für Fernsehergeräte zu entwickeln und so seinen Kunden intergierte digitale Lösungen anbieten zu können. Loewe hat seinen Premiumanspruch konsequent umgesetzt und erreicht mit neuen Lösungen auch junge Zielgruppen. Wir glauben an die Strategie und die weitere erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und teilen die Leidenschaft für hochwertige Produkte", so Matthias Mathieu von BRIGHT CAPITAL.

Über Loewe:

Das Traditionsunternehmen wurde 1923 von den Brüdern Siegmund und David Ludwig Loewe gegründet. Auf der 8. Funkausstellung in Berlin, 1931, zeigte Loewe zum ersten Mal eine elektronische Fernsehübertragung. Die Technik dazu entstand mit dem genialen Erfinder und Physiker Manfred von Ardenne, dem damaligen Chef-Ingenieur von Loewe. Und nicht nur das: Der Loewe Art 1, mittlerweile eine Designikone, wurde in den 80er Jahren im Museum of Modern Art (MoMA) in New York ausgestellt. Bis heute sind Loewe Geräte Made in Germany und das mit Leidenschaft, Enthusiasmus und eindrucksvollem Know-how. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Kronach beschäftigt rund 400 Mitarbeiter. Loewe Produkte sind nicht nur bis ins Detail durchdacht, sondern auch langlebig und sparsam im Energieverbrauch. Modulare Technik, hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung, regelmäßige Software-Updates und zeitloses Design garantieren die Nachhaltigkeit der Loewe Produkte.

Über BRIGHT CAPITAL:

BRIGHT CAPITAL investiert in erfolgreiche Unternehmen mit einer klaren Marktpositionierung. Wir bieten langfristiges Wachstumskapital in Form von Darlehen zur unabhängigen und flexiblen Umsetzung strategischer Ziele. Als langfristig orientierter Mittelstandsinvestor investieren wir unabhängig von Trends und branchenübergreifend in Wachstum, Innovation und Nachfolge.

