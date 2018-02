Barrick war jahrelang der größte Goldproduzent der Welt. Nun aber schickt sich Newmont Mining an, die Kanadier vom Thron zu stoßen. 2017 behielt Barrick noch die Oberhand, 2018 könnte es zur Wachablösung kommen.

Nur noch 50.000 Unzen Unterschied

Vor 35 Jahren gründete der aus Ungarn eingewanderte Peter Munk die Barrick Gold Corporation. Heute und seit Jahren ist das Unternehmen aus Toronto der größte Goldproduzent der Welt. 2017 konnte Barrick diesen Titel aber nur noch knapp verteidigen. Denn im vergangenen Jahr produzierte man 5,32 Mio. Unzen des Edelmetalls und damit nur noch 50.000 Unzen mehr als der Konkurrent Newmont Mining. In diesem Jahr könnte tatsächlich die Wachablösung anstehen. Die US-Amerikaner aus Colorado kündigten an, zwischen 4,9 und 5,4 Mio. Unzen produzieren zu wollen. Barricks Guidance für 2018 liegt bei 4,5 bis 5 Mio. Unzen mit sinkender Tendenz in den Folgejahren. Für das stolze Kanada, immer noch die mit Abstand größte Mining-Nation der Welt, wäre der Verlust dieses Titels ein ziemlicher Rückschlag. Vergleichbar ist das mit einer Niederlage im Eishockey gegen einen Underdog.

Newmont gibt weiter Gas

Newmont kündigte zudem an, sein Investitionsbudget im laufenden Jahr auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...