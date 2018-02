Die NordLB hat Allianz SE nach vorläufigen Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Trotz Belastungen durch Großschäden sei das Jahresergebnis des Versicherers respektabel ausgefallen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Montag vorliegenden Studie. Die US-Steuerreform und die fortgesetzten Aktienrückkäufe dürften nicht nur zu einem höheren Konzernergebnis führen, sondern in einem gewissen Rahmen auch kursstabilisierend wirken./ck/la Datum der Analyse: 26.02.2018

ISIN: DE0008404005