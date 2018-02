Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

US88032L1008 Tenax Therapeutics Inc. 26.02.2018 US88032L2097 Tenax Therapeutics Inc. 27.02.2018 Tausch 20:1

US7415034039 Booking Holdings Inc. 26.02.2018 US09857L1089 Booking Holdings Inc. 27.02.2018 Tausch 1:1

CA14852E1097 Castle Silver Resources Inc. 26.02.2018 CA1348521024 Castle Silver Resources Inc. 27.02.2018 Tausch 1:1