Die Hauptvorteile sind:

Kontaktloses Laden von mobilen Geräten

Laden per USB-Anschluss

Eine unabhängige Stromversorgung durch Solarmodule

Ein eingebauter WLAN-Hotspot

Und eine Umfeldausleuchtung sowie last but not least

Die Möglichkeit, Umweltdaten zu erfassen

Damit können die Kommunen, aber auch Messebetreiber und andere öffentliche Einrichtungen jetzt einen großen Schritt in das digitale Zeitalter machen. Die Kombination aus gelungenem Design und stabiler, langlebiger Verarbeitung passt für verschiedene ...

