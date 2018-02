Daimler, Kuka, 50Hertz: Deutsche Firmen sind bei chinesischen Investoren begehrt. Eine aktuelle Studie zeigt, was Unternehmer nach einem Deal erwartet.

Die Nachricht bewegte Aktienkurse und Gemüter: Der chinesische Milliardär Li Shufu hatte zunächst unbemerkt knapp zehn Prozent der Aktien des Autoherstellers Daimler erworben und gab dies Ende vergangener Woche bekannt. Auch ein weiterer Deal bewegt Politik: Der chinesische Konzern SGCC will beim Netzbetreiber 50Hertz einsteigen und 20 Prozent zu übernehmen.

Auch die Übernahme des Roboterherstellers Kuka und der geplatzte Verkauf des IT-Spezialisten Aixtron an Chinesen sind vielen noch in lebhafter Erinnerung. Die Sorge, dass zu viele wichtige Firmen bald in chinesischer Hand liegen, treibt Politiker wie Unternehmer in Deutschland um.

Die Fakten dagegen lassen dagegen keinen eindeutigen Schluss zu: So stieg von 2016 auf 2017 der Wert, für den chinesische Investoren deutsche Firmen gekauft haben, Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge von 11,1 auf 12,1 Milliarden Euro. Doch die Zahl der Deals sank sogar von 44 auf 39.

Im Vergleich zu anderen ausländischen Beteiligungen und Übernahmen in Deutschland sind die chinesischen Aktivitäten laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft derzeit noch gering. So wird der chinesische Anteil für das Jahr 2017 auf nur rund 6,6 Prozent geschätzt. Der größte Investoren-Anteil, 22,3 Prozent, kam aus den USA, gefolgt von der Schweiz mit etwas mehr als elf Prozent und Großbritannien mit rund zehn Prozent.

Eine bislang unveröffentlichte Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG ...

