Kursgewinne in Asien und den USA geben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind. Im Fokus: die Aktie von Daimler.

Die Unsicherheit über den neuen Großaktionär aus China hat am Montag die Anteilseigner von Daimler umgetrieben. Die Aktien des Stuttgarter Autobauers waren mit einem Kursabschlag von rund einem Prozent zeitweise der größter Verlierer im Dax, der anfangs sogar 12.601 Punkte erreichte. Der Einstieg des chinesischen Konzerns Geely bei Daimler werfe zahlreiche Fragen auf, schrieb Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies in einem Aktienkommentar. Vor allem sei unklar, welche Strategie Geely-Haupteigner Li Shufu verfolge und ob er einen Sitz im Aufsichtsrat anstrebe. Zum Handelsschluss lag die Daimler-Aktie 0,3 Prozent im Minus.

Andere deutsche Autoaktien lagen dagegen im Plus. Volkswagen legten um rund 2,1 Prozent zu, BMW rückten um 0,8 Prozent vor. Der Geely-Einstieg bei Daimler zeige, dass ausländische Investoren an deutsche Unternehmen interessiert seien und das aktuelle Bewertungsniveau als attraktiv sähen, sagte Kapitalmarktanalyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel. Die Titel von des schwedischen Autoherstellers Volvo, an denen Geely ebenfalls beteiligt ist, notierten 0,7 Prozent schwächer.

Geely hatte am Freitag mitgeteilt, 9,69 Prozent an Daimler zu halten und will nach eigenen Aussagen eine Allianz schmieden für selbstfahrende Autos und dem ...

