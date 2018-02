FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag moderate Gewinne verbucht. Die runde Marke von 12 600 Punkten erwies sich für den Dax aber letztlich als zu hohe Hürde. Nachdem dem deutschen Leitindex der Sprung über diese Marke am Vormittag gelungen war, schmolzen die Gewinne wieder ab. Am Ende rettete er ein kleines Plus von 0,35 Prozent auf 12 527,04 Punkte in den Feierabend.

Nach dem Kursrutsch zu Monatsbeginn aus Furcht vor schnell steigenden Zinsen bleiben die Anleger auf Richtungssuche. Erst über 12 800 Punkten sieht etwa Chartanalyst Jörg Scherer von der Investmentbank HSBC eine "nachhaltige Verbesserung des Chartbildes" für den Dax als gegeben an.

Der MDax schloss mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent auf 26 396,02 Punkte. Der TecDax legte um 0,60 Prozent auf 2618,41 Zähler zu. Europaweit wurden ebenfalls Gewinne erzielt./ck/stw

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0213 2018-02-26/17:56