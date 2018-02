FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper erfreut seine Aktionäre mit einer höher als geplanten Dividende. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, schlägt der Vorstand eine Dividende von 74 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor. Das entspräche einer Ausschüttungssumme von rund 271 Millionen Euro. Im Rahmen ihres Strategieausblicks hatte die Uniper SE im Dezember 250 Millionen zur Ausschüttung festgelegt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Adjusted EBIT) auf Basis vorläufiger Zahlen rund 1,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte Uniper 1,36 Milliarden Euro verdient. Der Konzern selbst hatte 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro für 2017 in Aussicht gestellt.

Der freie Cashflow betrug im abgelaufenen Jahr 361 Millionen Euro. Die Dividendenpolitik sieht vor, mindestens 75 Prozent des freien Cashflow auszuschütten.

Der Vorstand bestätigte den Ausblick aus dem Dezember 2017, ausgehend von der Dividende für das Geschäftsjahr von insgesamt 200 Millionen Euro die Dividenden durchschnittlich um 25 Prozent im Jahr bis 2020 anzuheben.

In der Mitteilung weist der Vorstand darauf hin, dass der bisherige Großaktionär Eon sich gegenüber dem künftigen neuen Großaktionär Fortum verpflichtet hat, sein Stimmrecht und gegebenenfalls das Recht, Anträge zu Punkten der Tagesordnung zu stellen, dahingehend auszuüben, dass für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 69 Cent je Aktie beschlossen wird. Das habe Fortum bei Vorlage der Angebotsunterlage zum Übernahmeangebot am 7. Dezember mitgeteilt. Eon hat das Übernahmeangebot angenommen, es ist jedoch bis heute nicht vollzogen worden.

Die Hauptversammlung von Uniper findet am 6. Juni statt.

