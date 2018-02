Auf die Produkte von Swedish Match verzichtet auch in der Krise niemand. Das Geschäft mit Snus und Schnupftabak ist von der Konjunktur unabhängig ist, was sich auch in den guten Geschäftszahlen für 2017 niederschlägt. Jetzt stellt das Unternehmen zudem erneut eine hohe Sonderdividende in Aussicht.

Bekömmliche Renditen mit Snus

Der Traditionskonzern aus Stockholm verdient sein Geld vor allem mit Snus-Tabak. Die kleinen Tabakbeutel, die man sich hinter die Lippe klemmt, sind in Skandinavien ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...