Einsendeschluss für Bewerbungen als Jurymitglied ist der 23. März, für Einsendungen der 20. April

Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute bekannt, dass Preisrichterbewerbungen und Produkteinsendungen für die Innovation Awards der CES Asia 2018 ab sofort angenommen werden. Technische Fachleute können ihre Bewerbung um einen Platz in der Jury bis zum 23. März 2018 einreichen. Produktkandidaten für die Awards können bis zum 20. April 2018 eingereicht werden.

Mit dem CES Asia Innovation Awards-Programm werden neu auf dem Markt eingeführte Produkte in 20 Produktkategorien gewürdigt, darunter Künstliche Intelligenz (AI), Drohnen, Gesundheitstechnik, virtuelle Realität, Wearables und andere mehr. Die ausgewählten Produkte werden im Innovation Awards Showcase auf der CES Asia ausgestellt und nehmen einen prominenten Platz auf der offiziellen Website der CES Asia ein. Die Teilnahme am CES Asia Innovation Awards-Programm ist Ausstellern der CES Asia vorbehalten. Weitere Regeln und Teilnahmebedingungen des Programms erhalten Sie auf der Website der CES Asia Innovation Awards.

Für das CES Asia Innovation Awards-Programm, das Spitzenleistungen in Design und Technik in der Verbrauchertechnologie würdigt, werden außerdem auch qualifizierte Preisrichter für eine überragende Jury gesucht. Technologiefachleute, Analysten, Designer, Ingenieure und Medienvertreter aus der ganzen Welt sind herzlich eingeladen, sich um einem Platz in der Jury zu bewerben. Die Preisrichter bewerten Einsendungen für die einzelnen Produktkategorien nach fünf Kriterien: technische Eigenschaften, Ästhetik, Funktion und Nutzerwert, einzigartige Merkmale und Innovationsniveau. Qualifizierte Jurymitglieder müssen in der Lage sein, Spitzenleistungen in Produktdesign und Technik zu würdigen, und über mindestens fünf Jahre einschlägige Erfahrung in der Technologiebranche verfügen.

Weitere Anfragen über die Teilnahme am CES Asia Innovation Awards-Programm und Bewerbungen als Jurymitglied richten Sie bitte an CESAsiaInnovationAwards@CTA.tech.

Die CES Asia befindet sich im Besitz der CES und wird von dieser gemeinsam mit Shanghai Intex ausgerichtet. Die CES Asia 2018 findet vom 13. bis 15. Juni in Shanghai (China) statt. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt bedeutende Marken und innovative Unternehmen in mehreren vertikalen Märkten im asiatischen Markt zur Schau.

Die aktuellsten Messenachrichten, Informationen, Fotos, B-Rolle und mehr finden Sie unter CESAsia.com.

Hinweis an die Redaktion:

Eine hochauflösende Video-B-Rolle der CES Asia 2017 ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESAsia.com. Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der CES und wird von dieser gemeinsam mit Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum zu verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über die Consumer Technology Association und CES:

Die Consumer Technology Association (CTA) ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 351 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

