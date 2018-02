The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA748148BY81 QUEBEC PROV. 18/23 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000DD5AB39 DZ BANK CLN E.9457 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AB47 DZ BANK CLN E.9458 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEC6 DZ BANK IS.A861 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PJN4 DEKA FESTZINS ANL 18/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4SN2 LB.HESS.-THR.IS.18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1N2 LBBW STUFENZINS 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1P7 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1Q5 LBBW STUFENZINS 18/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1R3 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1S1 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1T9 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1V5 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA US025816BS73 AMER. EXPRESS 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US025816BT56 AMER. EXPRESS 2023 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US49456BAP67 KINDER MORGAN 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US49456BAQ41 KINDER MORGAN 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US693506BP19 PPG INDUSTR. 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283Z13 US TREASURY 2025 BD02 BON USD N

CA B9IB XFRA USP18445AF68 OI 11/16 REGS BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1785467751 FAURECIA 18/25 BD02 BON EUR N

CA 4T9B XFRA CA1348521024 CANADA COBALT WORKS INC. EQ00 EQU EUR N

CA G12 XFRA CA37957M1068 GLOBAL ATOMIC CORP. EQ00 EQU EUR N

CA JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD EQ00 EQU EUR Y