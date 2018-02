FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.085 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.584 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.195 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.178 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.138 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.081 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.122 EUR

AXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.130 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.049 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.016 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.060 EUR

XFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 %

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.097 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.013 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.026 EUR

LIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.292 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.244 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.385 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.249 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.089 EUR

TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.070 EUR

PVQ XFRA AU000000PPT9 PERPETUAL LTD. 0.860 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.057 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.122 EUR

L3H XFRA US5024131071 L3 TECHS INC. DL-,01 0.649 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.057 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.324 EUR

UZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.044 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.154 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.050 EUR

S0E1 XFRA DE000A1XFUZ2 SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN. 3.000 %

OORD XFRA AU000000ORA8 ORORA LTD 0.038 EUR

BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.178 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.105 EUR