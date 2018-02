YOC AG: Vorläufige Zahlen Q4 und Gesamtjahr 2017: YOC liefert profitables Wachstum

* Erfolgreiches Q4 mit Umsatz von rund 4,3 Mio. EUR sowie positivem EBITDA in Höhe von 0,4 Mio. EUR * Gesamtjahr 2017 mit Umsatzanstieg um rund 20 % auf 14,4 Mio. EUR sowie bereinigtem operativen Ergebnis von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: -1,0 Mio. EUR) * Wandel zum Ad Tech-Unternehmen macht YOC profitabel

Berlin, 27. Februar 2018 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) steigerte ihren Umsatz auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen IFRS-Zahlen um rund 20 % auf voraussichtlich 14,4 Mio. EUR (2016: 12,0 Mio. EUR).

Verantwortlich für das Wachstum der YOC-Gruppe ist der kontinuierlich zunehmende Anteil des automatisierten Vertriebs über interagierende Handelssysteme in Echtzeit (Programmatic Advertising). Parallel dazu wächst der Umsatzanteil der eigenentwickelten Ad Tech-Produkte an allen Standorten, so dass sich die Rohertragsmarge auf voraussichtlich rund 39 % (2016: 37 %) erneut deutlich erhöht. Seit 2013 hat sich dieser Wert um über 10 Prozentpunkte gesteigert.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)* verbesserte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 um voraussichtlich 1,25 Mio. EUR und beträgt 0,3 Mio. EUR (2016: -1,3 Mio. EUR). Da das virtuelle Aktienoptionsprogramm zugunsten der Führungskräfte des Unternehmens die Bildung außerplanmäßiger Rückstellungen bedingt, weist die YOC-Gruppe inklusive dieser Rückstellungen ein voraussichtliches EBITDA in Höhe von -0,1 Mio. EUR (2016: -1,1 Mio. EUR) aus.

Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Im vierten Quartal haben wir einen starken Endspurt hingelegt und erzielten ein EBITDA in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR. Nach dem Erreichen des Break-even in 2017 liegt unser Fokus auf der weiteren Automatisierung sowie Internationalisierung unseres Geschäftsmodells."

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die YOC AG veröffentlicht die endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2017 planmäßig am 26. April 2018.

* EBITDA entspricht der Definition im Geschäftsbericht 2016 der YOC-Gruppe (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-2/finanzberichte/).

Über YOC

YOC entwickelt mit seiner seit 2001 gewachsenen Expertise innovative digitale Werbeformate und stellt diese über seinen Marktplatz sowohl klassisch als auch programmatisch zur Verfügung. Mit modernen, eigenentwickelten Technologien und enormer Mediareichweite agiert das Unternehmen an der Spitze des Advertising Marktes. Die proprietären Produkte von YOC schaffen positive Markenwahrnehmung und tragen nachhaltig dazu bei, den Werbemarkt zu verändern. Auf diese Weise erreichen Werbekunden ihre Ziele - gleichzeitig verbessern die eigenentwickelten, unaufdringlichen Formate das Nutzererlebnis. Durch die einzigartige Technologieplattform VIS.X, langjährige Erfahrung, transparente Prozesse und exzellenten Service schafft YOC Vertrauen und überzeugt Kunden und Partner gleichermaßen.

YOC ist am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien.

